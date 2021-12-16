Удовлетворены исковые требования Ковровского городского прокурора об обязании жителя Коврова пройти...

Удовлетворены исковые требования Ковровского городского прокурора об обязании жителя Коврова пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза.В соответствии с действующим законодательством профосмотр с целью выявления туберкулеза 2 раза в год должны проходить лица, освобожденные из мест лишения свободы в течение первых 2 лет после освобождения.Однако установлено, что местный житель в декабре 2020 года освободился из исправительной колонии и до сих пор не прошел профилактический медицинский осмотр.По иску прокурора суд обязал жителя Коврова в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу пройти соответствующий осмотр, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.