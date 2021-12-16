Мужчина благодарит ведомство за оперативное рассмотрение обращения и содействие в принятии соответствующих мер.

В адрес начальника УМВД России по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина поступило благодарственное письмо от местного жителя.Мужчина выражает слова благодарности сотрудникам регионального Управления ГИБДД и работникам других ведомств за ответственное отношение к гражданам и оперативное решение вопроса, касающегося обеспечения безопасности дорожного движения.«Считаю особо ценным, что сотрудники оперативно провели проверку, приняли соответствующие меры», – пишет автор письма. – «Это заслуживает большого уважения!»