Следственный отдел МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершил расследование уголовного дела в...

Следственный отдел МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, которого обвинили в краже велосипедов.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в июне текущего года 32-летний гусевчанин, находясь в одном из подъездов жилого дома на улице Садовой города Гусь-Хрустальный, похитил с лестничной площадки оставленный без присмотра велосипед. Аналогичную кражу мужчина совершил несколькими днями позже из подъезда соседнего жилого дома.В августе фигурант, зайдя в подъезд дома на улице Владимирской, беспрепятственно похитил стоящий под лестничным пролетом велосипед. Продолжая противоправные действия, уже в октябре гусевчанин совершил аналогичную кражу на улице Садовой, где при помощи кусачек срезал противоугонные устройства и похитил два велосипеда.Двухколесные транспортные средства мужчина впоследствии продал. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 54 000 рублей.Местный житель был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный.Похищенное имущество в ходе следствия изъято сотрудниками полиции. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/