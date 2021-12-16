На момент гибели Петру Шмыгову исполнилось всего 20 лет.

В посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района состоялась церемония захоронения останков лётчика Петра Шмыгова. Они были найдены в сентябре в Брестской области.Младшего сержанта обнаружили вблизи деревни Полятичи на месте падения бомбардировщика 140-го скоростного авиаполка. На момент гибели Петру Александровичу исполнилось всего 20 лет. На протяжении 80 лет он считался пропавшим без вести.Участники траурного митинга почтили его память минутой молчания. Наш земляк обрёл вечный покой рядом с могилой матери.