Ковровская городская прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства и...

Ковровская городская прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства и установила, что местная жительница, 2003 года рождения, является лицом из числа детей, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Ее мать лишена родительских прав, а отец неизвестен.Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Владимирской области, по достижении возраста 18 лет у неё возникло право на получение жилого помещения. Администрацией Ковровского района она включена в муниципальный список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем. Однако, до настоящего времени квартира ею не получена.В этой связи городским прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию Ковровского района обеспечить девушку благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору найма.Иск прокурора удовлетворен. Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.Фото: https://pixabay.com/ru/