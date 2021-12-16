Злоумышленники только в одном из банков под видом операций по обмену валюты передали работникам кредитного учреждения 50 тысяч евро с признаками подделки.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России пресечена деятельность группировки, участники которой подозреваются в хранении, перевозке и сбыте поддельных банкнот.Оперативники установили, что злоумышленники организовали канал сбыта фальшивых купюр на территории столицы. Только в одном из банков под видом операций по обмену валюты они передали работникам кредитного учреждения 50 тысяч евро с признаками подделки.Проведенное специалистами ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве исследование подтвердило, что эти купюры изготовлены комбинированным способом и являются поддельными.По данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ.Имеются основания полагать, что фигуранты систематически реализовывали на территории города Москвы фальшивые евро, доллары США, а также билеты Банка России.На территории Московского региона проведено девять обысков, в ходе которых изъяты печати организаций, денежные средства на общую сумму свыше миллиона рублей, черновые записи, банковские карты, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.В настоящее время четверо подозреваемых задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк