Вместе с госавтоинспектором курсанты разобрали распространенные ошибки, допускаемые на дороге начинающими водителями.

С целью снижения уровня дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями со стажем управления транспортными средствами до двух лет, и соответствующего увеличения степени ответственности учебных организаций за подготовку водителей, совместно с руководством автошколы «ВОА» города Петушки, госавтоинспекторы провели для курсантов информационно-пропагандистское мероприятие.Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева довела до слушателей статистикe ДТП, совершенных на территории района за 11 месяцев текущего года, акцентировав внимание на дорожно-транспортных происшествиях с участием водителей, со стажем вождения менее двух лет.По ходу беседы затрагивались такие важные темы для будущих водителей, как недопустимость управления автомобилем в состоянии опьянения, соблюдение скоростного режима, бокового интервала, проезд перекрестков. Подробно рассмотрели необходимость использования ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств, а также детских удерживающих устройств. Отдельно поговорили о пешеходах, как о самой незащищенной категории участников дорожного движения.Курсанты посмотрели тематический фильм о типичных дорожно-транспортных происшествиях, разобрав с инспектором ГИБДД ошибки водителей, которые часто приводят к серьезным последствиям.Капитан полиции Евгения Сычева еще раз напомнила, что во время движения важна каждая деталь, и что, зачастую, даже пренебрежение сигналом поворота может стать причиной серьезного дорожно-транспортного происшествия.