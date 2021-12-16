Сегодня в 10:34 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Сегодня в 10:34 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре автомобиля в Покрове на улице Герасимова у д. 16.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия спасателей наблюдалось горение моторного отсека автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава МЧС России. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/