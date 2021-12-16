Летчик бомбардировщика Петр Шмыгов, уроженец Гусь-Хрустального района, 80 лет считался пропавшим без вести. Останки младшего сержанта Шмыгова были найдены в сентябре этого года в Кобринском

Летчик бомбардировщика Петр Шмыгов, уроженец Гусь-Хрустального района, 80 лет считался пропавшим без вести. Останки младшего сержанта Шмыгова были найдены в сентябре этого года в Кобринском районе Брестской области на месте падения бомбардировщика 140-го скоростного бомбардировочного авиаполка. Он входил в состав 47-й смешанной авиадивизии Орловского военного округа. Первые дни Великой Отечественной оказались трагическими для советской бомбардировочной