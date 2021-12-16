Директор депздрава пообещал отрегулировать рабочие моменты.

В Радужном местные медики, которые в последние месяцы подверглись , продолжают работать. Об этом рассказал ио директора департамента здравоохранения Артём Осипов.«Никто не уволен, все работают. Надеюсь, что напряжение пойдёт на спад. Денег не лишат», - добавил он.Напомним, что конфликт между коллективом больницы и главврачом Людмилой Жуковой давно уже Глава ведомства пообещал отрегулировать рабочие моменты.О каких-либо санкциях в отношении руководителя медучреждения, которая неправомерно пыталась лишить подчинённых стимулирующих выплат, Артём Осипов не сообщил.