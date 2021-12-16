Прокуратура Селивановского района провела проверку соблюдения администрацией сельского поселения...

Прокуратура Селивановского района провела проверку соблюдения администрацией сельского поселения Малышевское законодательства об охране окружающей среды и земельного законодательства.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, на территории муниципального образования выявлены несанкционированные места складирования отходов производства и потребления.По результатам проверки главе администрации сельского поселения внесено представление, в рамках рассмотрения которого администрацией указано на отсутствие финансовой возможности для ликвидации свалок. В связи с этим, прокурором района в суд в интересах неопределенного круга лиц направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию устранить отмеченные выше нарушения.Иск прокурора удовлетворен, решение суда вступило в законную силу, несанкционированные свалки ликвидированы.Фото: https://pixabay.com/ru/