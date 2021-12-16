Андрей Турчак (секретарь Генерального Совета Партии «Единая Россия»), Александр Авдеев(врио...

Андрей Турчак (секретарь Генерального Совета Партии «Единая Россия»), Александр Авдеев(врио губернатора Владимирской области, и.о. секретаря регионального отделения «Единой России»), Андрей Парфенов ( руководитель Центрального межрегионального координационного совета Партии), Сергей Густов ( гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз»), Игорь Игошин ( депутат Госдумы), Владимир Киселев ( председатель Законодательного Собрания Владимирской области) и Алексей Конышев (гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир») примут участие в торжественном мероприятии, посвященном пуску нового межпоселкового газопровода в деревне Тельвяково Киржачского района.Газопровод соединил между собой 6 населенных пунктов - г. Киржач – д. Полутино – д. Трохино – д. Акулово – д. Тельвяково – д. Новосёловов. Его протяженность составила 20,8 км. Газопровод построен в рамках программы «Газификации Регионов». Он позволит газифицировать деревни - Полутино, Трохино, Акулово, Тельвяково, и Новосёлово. В этих населенных пунктах планируется газифицировать 614 домовладений. Также в деревне Новоселово должны смонтировать котельную для теплоснабжения Дома культуры, школы и детского сада. (Владимирская область, Киржачский район, площадка у ШРП напротив въезда на территорию дачного потребительского кооператива «Заповедный край-3») Там же состоится передача «Эстафеты газа». (Киржачский район, д. Тельвяково, газораспределительный пункт, Киржачский район, д. Тельвяково, ул. Центральная, д. 64 ).Первым, кто решил газифицировать свое домовладение стал военный пенсионер Владимир Сергеевич Яковицкий. Вместе с супругой Валентиной Васильевной они не скрывают радости. Говорят, газа в доме ждали давно. Наконец, мечта осуществилась.На сегодняшний день на территории Владимирской области действует Программа развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 гг. Согласно документу, инвестиции в газификацию Владимирской области составят более 8,5 млрд рублей. На эти средства будут построено 56 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 814 км, будут созданы условия для газификации около 16,5 тысяч домовладений в 185 населенных пунктах. В 2021 году в рамках реализации программы во Владимирской области введено в эксплуатацию шесть межпоселковых газопроводов: два в Александровском районе, два в Киржачском и по одному в Юрьев-Польском и Селивановском районах.По итогам года «Газпром газораспределение Владимир» ввел в эксплуатацию 31 объект газификации (газопроводы высокого и низкого давления). Всего в 2021 году к природному газу будет подключено более 7000 домовладений. В 2022 году во Владимирской области запланировано ввести в эксплуатацию еще 7 межпоселковых газопроводов. В программу газификации за счет средств «Газпром газораспределение Владимир» включено 13 объектов строительства, 1 объект реконструкции, 43 объекта проектирования, а также проектирование 13 объектов догазификации.Стоит также отметить, что существует государственная поддержка граждан при газификации. Так социальными льготами по подведению газа во Владимирской области с 2017 года воспользовались более 2,5 тысяч человек. В регионе эффективно работают программы «50 на 50», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области», «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области», и другие. С 2022 года планируется запустить новую госпрограмму «Развитие газификации Владимирской области» с ежегодным объёмом финансирования порядка 60 млн рублей.Планируется предоставлять субсидии бюджетаммуниципальных образований на строительство и реконструкциюгазопроводов высокого, среднего и низкого давления.