Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Новый газопровод Газопровод в 21 километр. Голубое...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Новый газопроводГазопровод в 21 километр. Голубое топливо пришло в деревни Киржачского района. Открыли объект Андрей Турчак и Александр Авдеев.- ЭпидситуацияРегион приближается к выработке коллективного иммунитета. Но тяжелая ситуация по гриппу. Сводки с ковидного фронта.- Спасенный питбульСобака едва не задохнулась на пожаре в Коврове... Как ее вернули к жизни спасатели?