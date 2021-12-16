Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Новый газопровод
Газопровод в 21 километр. Голубое...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Новый газопровод
Газопровод в 21 километр. Голубое топливо пришло в деревни Киржачского района. Открыли объект Андрей Турчак и Александр Авдеев.
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Регион приближается к выработке коллективного иммунитета. Но тяжелая ситуация по гриппу. Сводки с ковидного фронта.
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