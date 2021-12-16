Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Визит Андрея Турчака От газификации Киржачского района...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Визит Андрея ТурчакаОт газификации Киржачского района до встречи с партактивом. Итоги визита секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака в регион.- Подъёмник в дарТакой нужный подарок. Общественная организация "Без границ" вручила медицинский подъемник владимирскому инвалиду.- Сияющий левНа Соборной площади засиял гордый лев. Новый арт-объект украсил предновогодний Владимир.