Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Визит Андрея Турчака
От газификации Киржачского района...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Визит Андрея Турчака
От газификации Киржачского района до встречи с партактивом. Итоги визита секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака в регион.
- Подъёмник в дар
Такой нужный подарок. Общественная организация "Без границ" вручила медицинский подъемник владимирскому инвалиду.
- Сияющий лев
На Соборной площади засиял гордый лев. Новый арт-объект украсил предновогодний Владимир.