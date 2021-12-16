От сахалинского осетра до манула. В Областной научной библиотеке открылась необычная выставка. На ней владимирцы могут во всех подробностях рассмотреть редкие и исчезающие виды животных

От сахалинского осетра до манула. В Областной научной библиотеке открылась необычная выставка. На ней владимирцы могут во всех подробностях рассмотреть редкие и исчезающие виды животных России. Их в разные годы изображали на памятных монетах серий “Красная книга” и “Сохраним наш мир”. Это, например, кулан. В последний раз такое животное встречали в нашей стране сто лет