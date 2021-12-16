С 20 декабря в обычном режиме учатся студенты-очники бакалавриата и специалитета всех институтов...
С 20 декабря в обычном режиме учатся студенты-очники бакалавриата и специалитета всех институтов ВлГУ.
С применением дистанционных технологий продолжают учиться:
– магистранты-очники и аспиранты-очники всех институтов;
– студенты очно-заочной и заочной форм обучения всех институтов.
Срок – до особого распоряжения.
Зимняя сессия у студентов-очников всех уровней образования пройдет в очном формате.
Напомним, что дистанционное обучение в университете установили после ноябрьских «каникул» сначала на неделю, с 8 по 14 ноября, затем еще на две недели, до 28 ноября.
Возвращение к очному формату обучения проходило поэтапно.
Фото: vk.com/vlsu_info