Благотворительный груз для инвалида-опорника. Специальный медицинский подъёмник жителю Владимира...

Благотворительный груз для инвалида-опорника. Специальный медицинский подъёмник жителю Владимира Сергею Лебедеву подарили активисты благотворительного движения "Без границ".Улица Михалькова, микрорайон Юрьевец. Ещё одна точка на благотворительном маршруте. Подъёмник для инвалида-опорника привезла благотворительная организация "Без границ". По словам её председателя Дмитрия Козлова, волонтёры работают по всей области. Оказывали помощь пожилым, привозили им молочную продукцию, новым направлением стала помощь тем, кто прикован к инвалидному креслу.Дмитрий Козлов, председатель благотворительного движения «Без границ»:- Существуем мы уже 7 лет. Основались мы в 14-м году, 25 октября. Вот недавно отметили семилетие. Начинали мы с адресной помощи.Этот подъёмник волонтёры привезли Сергею Лебедеву. Он замечает: настоящий подарок ко дню рождения. Сергею исполнилось 64. Такую покупку он сам никогда бы не осилил. Мужчина - инвалид детства. Страдает ДЦП. Родителей уже нет в живых. Мир Сергея по большей части ограничен стенами квартиры. Но он не сдаётся, радуется каждому дню. Ежедневно к Сергею приходит социальный работник. Презент от волонтёров поможет и её рукам. Сильным, но всё-таки женским.Сергей Лебедев:- Подарили подъёмник. Может быть, социальному работнику будет легче меня поднимать. Я слишком тяжёлый. Спасибо, что помогли.Добровольцы сотрудничают с комплексным центром социального обслуживания. И о том, что Сергею Лебедеву необходим подъёмник, узнали от его специалистов. Благотворительное движение "Без границ" объединяет людей самого разного возраста.Иван Гарин, заместитель председателя благотворительного движения "Без границ":- Мы помогаем инвалидам-опорникам, людям, которые действительно нуждаются в помощи, и делаем это не за деньги, делаем это для души. Потому что человек должен оставаться человеком. Всегда.Общественники вкладывают и особый смысл в название своей организации. Это прежде всего о добре - без границ и преград.Мария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"