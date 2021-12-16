Об этом сообщила официальный представитель ведомства Марина Колтунова.

Владимирский Роспотребнадзор не приветствует любое снятие ограничений, в том числе с заведений общепита. Об этом сообщила официальный представитель ведомстваРедакция «33Live.Ru» поинтересовалась у пресс-секретаря надзорного органа возможностью отмены временных рамок на работу кафе и баров в новогоднюю ночь. Напомним, что сейчас режим работы кафе ограничивается часом ночи.«Позиция не меняется. Наша может уйти в рост. Любое снятие мы не приветствуем. Сложилось впечатление, что в обществе перед Новым годом царит состояние эйфории. Ситуация хрупкая. Проведение детских и взрослых праздников допускается только при несоблюдении санитарных норм и требований. Отмена мер в общепите может усугубить обстановку», - добавила Марина Колтунова, отвечая на наш вопрос во время брифинга.Ранее , что во Владимирской области с 15 декабря не будут вводить QR-коды для посещения общественных мест. Однако далеко не всех владельцев баров и ресторанов воодушевил сей факт.«Представьте, человек заплатил две, пять, десять тысяч за новогоднюю ночь. Посадка начинается с 22:00, а в час ночи мы скажем гостям «всё, праздник окончен, до свидания»? Это означает, что Нового года не будет», - разводят руками собственники владимирских заведений.