История успеха регионального бизнеса. Участник госпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса МСП...

История успеха регионального бизнеса. Участник госпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса МСП Банк рублем поддержал владимирское предприятие по производству уникальных контейнеров.Илья Филатов - гибщик листового металла. Изготавливает доборные элементы уникальных сборно-разборных контейнеров из оцинкованной стали.Илья Филатов, гибщик листового металла:- На данном станке мы делаем доборку на контейнер, который Вы видели на улице, тут листы разрезаем и гнем.Эти контейнеры предназначены для хранения любых материалов, товаров и веществ. Без специальных требований к условиям хранения. Собственная разработка владимирской компании, на которую получен государственный патент.Александр Сыпченко, корреспондент:- Компания «Контейнерoff» работает по самым современным бизнес-стандартам, здесь применяют многие инструменты бережливого производства. Это позволяет не только увеличить количество и качество выпускаемой продукции, но и снизить ее себестоимость.В непростое для всего бизнеса ковидное время предприятию срочно потребовались инвестиции. Помощь пришла от МСП банка в рамках кредитного продукта "Экспресс-поддержка". 3 миллиона рублей для микропредприятия стали ощутимым финансовым вливанием. Благодаря ему руководство компании не только сохранило коллектив, но и закупило новое оборудование.Артём Козлов, замдиректора по производству:- Благодаря помощи государства в лице МСП Банка мы расширили производство, количество рабочих мест, спасибо, что есть такие программы, помогающие бизнесу.В случае успешной реализации кредитного продукта и дальнейшего развития производства сумма выделяемых средств может быть увеличена. Главное, чтобы таких уникальных историй успеха становилось больше. Каждая из них - реальный вклад в экономику региона.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"