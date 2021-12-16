Помочь многодетным семьям в обустройстве бесплатных земельных участков. Именно с этой целью в ЗакСобрании создана новая рабочая группа. В нее вошли как депутаты, так и чиновники. Во

Помочь многодетным семьям в обустройстве бесплатных земельных участков. Именно с этой целью в ЗакСобрании создана новая рабочая группа. В нее вошли как депутаты, так и чиновники. Во Владимирской области не один год действует программа предоставления бесплатных земельных участков многодетным. Но зачастую у семей просто нет средств для строительства дома. Евгения Илларионова, заместитель главы администрации Вязниковского