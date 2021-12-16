Владимирская область - в плену снегопада. По прогнозам синоптиков, как минимум, до конца недели....

Владимирская область - в плену снегопада. По прогнозам синоптиков, как минимум, до конца недели. Сил коммунальных служб не хватает.Во Владимире сегодня на улице Тургенева автомобиль скорой помощи увяз в снежной каше. Видео появилось в соцсетях. Медбригада сама взялась за лопаты.Как сообщают в мэрии Владимира, убирать снег будут круглосуточно - до полной очистки магистралей. На улицах сейчас работают 50 единиц техники.