Во Владимире оперуполномоченные городской полиции совместно с коллегами из УМВД России по...

Во Владимире оперуполномоченные городской полиции совместно с коллегами из УМВД России по Владимирской области задержали 23-летнюю жительницу Ивановской области и 24-летнюю жительницу Ярославской области. Их подозревают в совершении мошенничеств в отношении двоих владимирцев.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в начале декабря текущего года злоумышленницы пришли в квартиру 83-летней женщины и представились работниками социальной сферы. Сообщницы стали "заговаривать зубы" пенсионерке, рассказывая о якобы положенных ей выплатах на лекарства.В ходе беседы они попросили показать имеющуюся у неё наличность, потом отправили хозяйку на кухню за стаканом воды, а сами в это время подменили настоящие деньги на сувенирные купюры. В итоге пожилая женщина лишилась более 110 тысяч рублей.Аналогичным способом злоумышленницы провернули аферу ещё с одной 83-летней пенсионеркой, у которой обманом было похищено 70 тысяч рублей.Оперативники изъяли у задержанных сувенирные купюры и похищенные денежные средства в полном объёме.В настоящее время Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении аферисток возбуждены уголовные дела. Фигурантки дали признательные показания.В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: https://33.мвд.рф/