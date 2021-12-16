В помещениях уже отключили свет и горячую воду.

Во Владимире магазин «1001-Мелочь» на проспекте Ленина задолжал за энергоресурсы больше 90 тысяч рублей. В помещениях уже отключили свет и горячую воду.Месяц назад из здания начали съезжать арендаторы. Вскоре магазин советской эпохи и вовсе может перестать существовать.Ранее мы писали, что на улице Горького последний книжный магазин времён СССР. Цена вопроса составляла 45 млн рублей.Судя по тому, что книжный съехал, а внутри ведётся подготовка к реконструкции, бывшие собственники продали недвижимость новым владельцам. В состав имущества входят помещения площадью 327 квадратных метров на первом этаже, а также 178 квадратных метров в подвале.