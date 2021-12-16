Во Владимире сегодня наградят победителей конкурса «Доброволец года». Торжественная церемония...

Во Владимире сегодня наградят победителей конкурса «Доброволец года». Торжественная церемония пройдет в одном из красивейших мест города- «Патриаршем саду».Организаторы конкурса — городское управление по физической культуре, спорту и молодежной политике и Добровольческое движение «Доброштаб». Сам конкурс проводится уже в 10-й раз. Выбирают лучшие добровольческие общественно значимые проекты, реализуемые в областном центре. Несколько номинаций «Лучший доброволец», «Лучший добровольческий проект» и «Лучший добровольческий отряд». Кроме этого, будут вручены благодарственные письма активистам Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».