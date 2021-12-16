Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев принял участие в заседании президиума...

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев принял участие в заседании президиума Совета законодателей России. Парламентарии обсудили новые форматы оказания социальных и медицинских услуг. Слово Марии Платанюк.В режиме конференц-связи - о темах, важных для всей страны. Президиум Совета законодателей Российской Федерации проводит очередное заседание. Интернет-технологии максимально упрощают задачу. На повестке дня - внедрение новых форматов оказания социальных и медицинских услуг. Курс - на автоматизацию. Рождается ли в семье ребенок, достигает ли человек пенсионного возраста или получает льготы - единая электронная система обработки информации должна автоматически отреагировать и обеспечить адресную выплату. Важность этой инициативы отмечает председатель областного парламента Владимир Киселёв, член президиума Совета законодателей.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области, член Президиума Совета законодателей:- К сожалению, достаточно часто бывает так, что у человека явная инвалидность, человек явно уже не может ходить, но для того, чтобы оформить инвалидность, он должен пройти достаточно большое количество кабинетов и получить большое количество разнообразных справок. Конечно, это ненормально.Работа по созданию единой системы по принципам так называемого «социального казначейства» продолжается. Оказание ряда услуг уже автоматизировано. Единовременная денежная выплата пенсионерам по указу Президента в сентябре была автоматически перечислена всем, кому предназначена. Но единая цифровая платформа не предлагает отказа от очного формата. Право выбора - за человеком.Председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселев уверен: новые технологии и форматы необходимы и в сфере здравоохранения. В сложных случаях диагностики онлайн-консилиум может стать намного информативнее, если его участниками будут и федеральные специалисты. За телемедициной - будущее.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области, член президиума Совета законодателей:- Подчёркивалось, что необходимо сделать так, чтобы, например, на базе нашей областной больницы была бы такая система консультаций ведущих докторов - специалистов областного уровня с их коллегами на уровне городов и районов, а может, и сельских поселений Владимирской области, это тоже очень серьёзное подспорье, поддержка для здравоохранения нашего региона.В общем перечне мер социальной поддержки в формате "социального казначейства" 95 пунктов. Все они будут выведены на портал «Госуслуги».Мария Платанюк. "Вести-Владимир"