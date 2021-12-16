Во Владимирской области был определен отдельный стационар для пациентов с «омикроном» Сегодня на...

Во Владимирской области был определен отдельный стационар для пациентов с «омикроном»Сегодня на брифинге по эпидситуации и.о. главы владимирского облздрава Артем Осипов рассказал, что департамент определился с маршрутизацией больных новым штаммом коронавируса «омикрон».Артем Осипов, и.о. главы владимирского облздрава:- Таких пациентов мы поместим в отдельный стационар. Но пока, по справочной информации от Роспотребнадзора, мы не фиксируем в регионе штамма «омикрон». Вместе с тем, надо отметить, что он не будет стучаться в дверь и говорить: «Я к вам пришел». Поэтому, безусловно, с учетом динамики того, как «омикрон» завоевывает мир, пересечение штаммов будет неизбежно. Вопрос именно в том, насколько долго мы сумеем своими организационными решениями удерживать его в изолированных помещениях, которые мы определили.Напомним, в ООН сообщили, что число случаев заражения «омикроном» в мире удваивается каждые два-три дня. Эксперты считают, что заражаться могут, в том числе, переболевшие и вакцинированные. Тем не менее вакцинация остается самым действенным средством профилактики тяжелого течения всех известных разновидностей коронавируса.Во Владимирской области данный штамм пока обнаружен не был.Фото: https://pixabay.com/ru/