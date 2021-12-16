Протяжённость труб составляет около 21 километра, а распределительных коммуникаций − 29,5.

Запуск нового газопровода позволил газифицировать в Киржачском районе деревни Полутино, Трохино, Акулово, Тельвяково и Новосёлово. К сетям планируется подключить 614 домовладений. Протяжённость проложенных труб составляет около 21 километра, а распределительных коммуникаций − 29,5.Благодаря догазификации доля жителей, обеспеченных голубым топливом в 33-ем регионе, вырастет до 85%.После торжественной церемонии открытия, в которой приняли участие секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и врио губернатора Александр Авдеев, гости побывали у местного жителя Владимира Яковицкого. Сегодня в его дом пришёл природный газ.«Это позволит местному населению строиться на сельской территории, а властям более активно работать над их развитием. Уверен, что жизнь на селе станет такой же комфортной, как и в городе. Наша задача − параллельно с этим строить дороги, делать благоустройство, развивать сельское хозяйство», − отметил Александр Авдеев.