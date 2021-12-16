ФСБ Владимирской области совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка...

ФСБ Владимирской области совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка провели операцию по пресечению канала сбыта фальсифицированного алкоголя Росалкогольрегулирование сообщило об обнаружении подпольного цеха по розливу крепких спиртных напитков на территории Владимирской области.Как сообщает Росалкогольрегулирование, в деревне Мокрово был пресечен факт оборота спиртосодержащей продукции, маркированной федеральными специальными марками с признаками подделки, а также этилового спирта без соответствующей лицензии и сопроводительных документов.В ходе спецоперации было обнаружено более 2 тысяч бутылок поддельной водки и другой алкогольной продукции, а также свыше 6,7 тысячи литров этилового спирта. Алкогольную продукцию изъяли и передали в АО «Росспиртпром».Фото: https://pixabay.com/ru/