Пока в регионе не выявлено пациентов с новым штаммом.

Во Владимирской области откроют отдельный стационар для пациентов со штаммом «Омикрон». Об этом рассказал ио директора департамента здравоохранения Артём Осипов.«Мы определили отдельный стационар, но пока в регионе не фиксируется таких пациентов. Штамм не будет стучаться в дверь и говорить, что я пришёл. Пересечение будет неизбежно. Вопрос насколько долго мы сможем изолировать его», - добавил глава ведомства.Напомним, что в России выявлено 16 инфицированных новой модификацией коронавируса. Интересно, что 11 из них были привиты.