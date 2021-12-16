На эти цели выделили более 1,4 млрд рублей.

Во Владимирской области за год отремонтировали 104 километра автомобильных дорог. На эти цели выделили более 1,4 млрд рублей.Самый протяжённый и капиталоёмкий объект – трасса Струнино – Площево в Александровском районе. Здесь в порядок примели 14,5 км покрытия.«Автомагистраль проходит через пять населённых пунктов, жители которых ежедневно добираются к школам, поликлиникам и на работу. Также есть съезды к большому количеству участков садовых товариществ», - уточнили в Белом доме.Ещё одна важная транспортная артерия – дорога, соединяющая сёла Новое и Ославское. Подрядчик заасфальтировал 2,5 км на площади более 18 тысяч квадратных метров.В Судогде, кроме обновлённого асфальтобетонного покрытия проезжей части на улицах Бякова, Халтурина и площади Свободы, появились два новых автопавильона. Заменены бортовые камни, пешеходные переходы обустроены искусственными неровностями и светофорами, установлено освещение и закатаны тротуары. Кроме того, на пересечении улиц Карла Маркса и Халтурина появился новый светофорный комплекс.