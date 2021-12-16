За 11 месяцев департамент предпринимательства провёл в 17 плановых проверок продавцов алкоголя и 141 неплановую. В ходе рейдов выявлено 24 нарушения (истечение договора аренды помещения,

За 11 месяцев департамент предпринимательства провёл в 17 плановых проверок продавцов алкоголя и 141 неплановую. В ходе рейдов выявлено 24 нарушения (истечение договора аренды помещения, несоответствие площади помещения и т.д. Составлено 46 протоколов по данным ЕГАИС на сумму 1 млн рублей, в адрес хозяйствующих субъектов-лицензиатов направлено 4 предписания и 10 предостережений о недопустимости нарушения законодательства.