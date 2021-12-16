Трудоустроено 21 836 человек.

Во Владимирской области с начала года трудоустроено 21 836 человек. Об этом рассказал директор департамента труда и занятости Андрей Григорьев.По состоянию на 15 декабря службой занятости населения зарегистрировано 5555 безработных, что в 4,6 раза меньше, чем годом ранее. Основные категории нетрудоустроенных: женщины, родители, воспитывающие детей, граждане предпенсионного возраста.Уровень безработицы среди экономически активного населения в 33-ем регионе составляет 0,8%. Самая низкая доля зафиксирована в Ковровском, Кольчугинском, Петушинском и Суздальском районах.Пособие от «бирж труда» получают 4380 человек. За год выплачено почти 616,5 млн рублей.Спрос на рабочую силу существенно превышает предложение. В реестре ЦЗН - 22,5 тысяч вакансий. Наиболее востребованы врачи, инженеры, медики, полицейские, педагоги, воспитатели, швеи, слесари, водители, продавцы, повара, электромонтёры, станочники, токари, фрезеровщики, электрогазосварщики.