Превышение по эпидпорогу в возрасте от 15 лет и старше составляет 129%.

Во Владимирской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.«Несколько недель не регистрируется роста. Среди жителей от 65 лет и старше выявлено 23% заразившихся, 50-64 – 24,5 %, 30-49 – 29,4%, молодёжь болеет чуть реже», - добавила она.Фиксируется рост случаев гриппа и ОРВИ. Превышение по эпидпорогу в возрасте от 15 лет и старше – 129%, 7-14 лет – 58,3%, 3-6 лет – 2,5%.«Регистрируются множественные очаги в школах и детсадах. Удельный вес АH3N2 составляет 91% от всех положительных находок. Это очень большая цифра. Никакого самолечения. При первых симптомах обращайтесь к врачу», - пояснила пресс-секретарь ведомства.