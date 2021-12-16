За последнюю неделю темпы вакцинации от ковида в регионе увеличились на 10 процентов. Об этом на...

За последнюю неделю темпы вакцинации от ковида в регионе увеличились на 10 процентов. Об этом на брифинге в белом доме заявил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Артём Осипов.Артём Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области:- Из числа субъектов РФ Владимирская область уверенно занимает первую позицию, мы с большим отрывом идем по темпам вакцинации, но по охватам мы остаемся еще на невысокой позиции. В ближайшее время, я думаю, это тоже изменится, и те темпы вакцинации, которые сейчас есть, найдут свое отражение на уровне коллективного иммунитета, который у нас должен сформироваться.Во Владимирской области полностью привито 523 тысячи человек, это 51 процент от взрослого населения. Через два месяца в регионе привьют уже больше 60 процентов жителей. Также на брифинге обсудили новый штамп коронавируса - омикрон. В области пока случаи заболевания не зафиксированы, но для заболевших уже подготовлен отдельный стационар, об этом заявили в департаменте здравоохранения. Однако в регионе по сравнению с прошлой неделей регистрируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.Марина Колтунова, представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Превышение эпидпорога в возрастных категориях по гриппу у нас сейчас регистрируется практически во всех возрастных категориях, кроме малышей от 0 до 3 лет. При лечении и гриппа, и ОРВИ вообще не допускается самолечение. Если у вас появились недомогание, ухудшилось самочувствие - никакого самолечения. Обращаемся к врачу за медицинской помощью.