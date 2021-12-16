Газ придет сегодня сразу в 5 деревень Киржачского района. Межпоселковый газопровод, протяженностью...

Газ придет сегодня сразу в 5 деревень Киржачского района. Межпоселковый газопровод, протяженностью в 21 километр, свяжет город Киржач и деревни Полутино, Трохино, Акулово, Тельвяково и Новосёлово.Голубое топливо получат более шестисот домовладений , а также котельная, которая снабжает теплом дом культуры, школу и детский сад в деревне Новосёлово. В планах газификация еще ста восьмидесяти семи населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях. В настоящее время в план-график догазификации области включено более 8 тысяч домовладений. И прием заявок продолжается. Обращаться можно через Единый центр предоставления услуг, сайт газораспределительной компании или сервис Госуслуги.