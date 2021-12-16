Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 77 286 владимирцев.

Во Владимирской области на 16 декабря выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 65 человек. Ещё 35 жителей подхватили опасный вирус в 32 сл. в Ковровском, 32 сл. в Муромском, 28 сл. в Гусь-Хрустальном, 28 сл. в Александровском, 14 сл. в Кольчугинском, 16 сл. в Петушинском, 16 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Суздальском, 8 сл. в Меленковском, 8 сл. в Киржачском, 7 сл. в Камешковском, 6 сл. в Судогодском 5 сл. в Селивановском, 5 сл. в Собинском, 3 сл. в Гороховце, 1 сл. в г. РадужныйВсего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 77 286 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 17 983 случая во Владимире, 8874 - в Гусь-Хрустальном районе, 8594 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.