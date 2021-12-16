На территории Владимирской области 16 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 295 случаев...
На территории Владимирской области 16 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 295 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
65 - в Владимире
32 - в Ковровском районе
32 - в Муромском районе
28 - в Гусь-Хрустальном районе
28 - в Александровском районе
14 - в Кольчугинском районе
16 - в Петушинском районе
16 - в Юрьев-Польском районе
11 - в Вязниковском районе
10 - в Суздальском районе
8 - в Меленковском районе
8 - в Киржачском районе
7 - в Камешковском районе
6 - в Судогодском районе
5 - в Селивановском районе
5 - в Собинском районе
3 - в Гороховце
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 77 286 случаев заболевания.