На территории Владимирской области 16 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 295 случаев...

На территории Владимирской области 16 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 295 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:65 - в Владимире32 - в Ковровском районе32 - в Муромском районе28 - в Гусь-Хрустальном районе28 - в Александровском районе14 - в Кольчугинском районе16 - в Петушинском районе16 - в Юрьев-Польском районе11 - в Вязниковском районе10 - в Суздальском районе8 - в Меленковском районе8 - в Киржачском районе7 - в Камешковском районе6 - в Судогодском районе5 - в Селивановском районе5 - в Собинском районе3 - в Гороховце1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 77 286 случаев заболевания.