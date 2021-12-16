На пять больше, чем накануне. Ежесуточная статистика заболеваемости – высокая, но стабильная. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 77

На пять больше, чем накануне. Ежесуточная статистика заболеваемости – высокая, но стабильная. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 77 286. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (65 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 67. Всего с начала пандемии в областном центре уже 17 983 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас