РИА Новости рассказали, что новый штамм коронавируса омикрон распространяется с чрезвычайно...

РИА Новости рассказали, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро.Специалист отметил, что число случаев заражения удваивается каждые два-три дня."Это означает, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две", — уточнил он.Новый штамм "Омикрон" SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Фото: https://pixabay.com/