Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко сыграла на барабанной установке.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сыграла на барабанной установке.На свой странице в "Фейсбук" Юлия Тимошенко выложила видео, на котором она сидит за барабанной установкой и наигрывает мелодию. Политик пошутила о смене профессии, написав, что вместо со своими соратниками принимает заказы на выступление на новогодних вечеринках. Впрочем, добавила она, заказчикам такой ансамбль обойдется дорого.Зрители обратили внимание, что на записи она одета в тот же белый костюм, в котором е видели на заседании украинского парламента. Из-за этого люди сделали вывод, что видео было снято сразу после заседания Верховной рады.Отмечается, что встреча депутатов закончилась благоприятным для Юлии Тимошенко образом. Народные избранники отказались голосовать за закон о платной медицинской помощи для украинцев. Ранее не поддерживать его призывала сама лидер партии "Батькивщина".