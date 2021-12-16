От разъяснения тонкостей законодательства до консультаций в оформлении юридических документов. Во Владимирском филиале РАНХиГС провели расширенное заседание Юридической клиники. Так

От разъяснения тонкостей законодательства до консультаций в оформлении юридических документов. Во Владимирском филиале РАНХиГС провели расширенное заседание Юридической клиники. Так называется студенческий консультативный центр. Старшекурсники факультета права под руководством опытных преподавателей бесплатно помогают гражданам разобраться в юридических трудностях. Вячеслав Картухин, директор владимирского филиала РАНХиГС, вице-спикер Законодательного Собрания Наши студенты получают практические навыки общения с гражданами