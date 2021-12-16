В сравнении с прошлым годом рост доходов составил 14%.

В третьем квартале 2021 года жители Владимирской области заработали 118,6 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом рост доходов составил 14%.По информации Владимирстата, среднедушевой заработок равен 29 465 рублей, что на 5% выше, чем во втором квартале. Год назад показатель оказался меньше на 15%.Интересно, что по сравнению с 2020 годом расходы владимирцев выросли на 17%. В среднем каждый житель губернии тратит 24 373 рубля в месяц. Общая сумма в третьем квартале - 98 млрд рублей.