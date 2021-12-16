14 декабря в администрации города Ковров прошла очередная встреча с жителями дома №10 по ул....

14 декабря в администрации города Ковров прошла очередная встреча с жителями дома №10 по ул. Социалистической, пострадавших в результате пожара.На этой неделе из областного бюджета поступили 4 100 тыс. рублей на выплату финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости. На встречу в администрацию пришли порядка 50 человек из числа погорельцев.После пожара, произошедшего 3 августа 2021 г, была создана комиссия, которая провела обследование всех помещений дома №10 по ул. Социалистической и запротоколировала ущерб, нанесенный пожаром имуществу граждан. Затем прошло несколько заседаний, на которых персонально рассматривалась ситуация по каждому жителю этого дома. В результате 65 человек были признаны нуждающимися в оказании финансовой помощи в связи с полной или частичной утратой ими имущества первой необходимости в результате пожара. За частичную утрату имущества предполагается компенсационная выплата в размере 50 тыс. рублей, за полную утрату имущества – 100 тыс. рублей.После пожара дом №10 по ул. Социалистической был признан аварийным и подлежащим проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (реконструкции). По соглашению с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области администрации города Коврова доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на переселение граждан из аварийного фонда, требующего немедленного расселения. Общий объем субсидии составляет 61 536 495 рублей.В настоящее время администрацией города Коврова ведётся работа по заключению соглашений об изъятии жилых помещений собственников дома №10 по ул. Социалистической. Для этого собственники должны подготовить и предоставить в администрацию определённый пакет документов. Уже 40 собственников 34-х квартир или комнат прошли регистрацию в МФЦ права перехода собственности, 16-ти из них уже переведена муниципальная доля средств за выкуп жилья. Еще три соглашения находятся на регистрации в МФЦ. В администрации отмечают, что собственники не очень активно собирают документы, у некоторых на жилые помещения наложены обременения. Сделки с собственниками, имеющими детей, регистрируются только с участием нотариуса. Есть собственники, находящиеся в местах лишения свободы. Все это усложняет и затягивает процесс.Что касается нанимателей жилых помещений, им по закону должны быть предоставлены квартиры, аналогичные по площади и количеству комнат. Эти помещения приобретаются администрацией за счет средств областной субсидии. Однако конкурс, объявленный администрацией на покупку жилых помещений для погорельцев с ул. Социалистической, не состоялся. Не было представлено ни одного предложения. Решение вопроса перейдет уже на следующий год.Всего в доме №10 по ул. Социалистической 11 муниципальных квартир и 81 жилое помещение, находящееся в собственности граждан, сообщается на официальном сайте администрации города Коврова.