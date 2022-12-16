Певица Глюкоза сама в юности была той еще бунтаркой. Дочь повторяет ее путь.

Певица Глюкоза сама в юности была той еще бунтаркой. Дочь повторяет ее путь.Российская певица Глюкоза (Наталья Ионова – настоящее имя) допустила в беседе с поклонниками, что ее 15-летняя дочь Лидия может забеременеть в любой момент. Девочка-бунтарь, которая ранее заявляла о своей небинарности, уже сейчас пошла по стопам матери и выбрала свободу бытия."Я уже веду с Лидой разговоры о ранней беременности. Она уже взрослеет. Бывают такие экстренные случаи. Я говорю о том, что будем рожать, ждем. А Лида отвечает: "Мама, отстань! Нет". Я помню, что моя мама тоже со мной говорила, что нужно предохраняться. Но если это случается, то нужно прийти домой и обо всем ей рассказать. Я, конечно, переживаю, чтобы у моих дочерей всего этого не было, но у них другое детство. Они под контролем", – отметила певица.Ведущий ютуб-шоу Anton S Live возмутился таким подходом к воспитанию, ведь Глюкоза может стать бабушкой, когда ее дочери будет всего 16 лет! Он не исключает, что дочь певицы Глюкозы уже беременна, раз пошли такие разговоры."15-летняя дочь Глюкоза, говорят, понесла. Но если говорить о Ларисе Гузеевой, то она признавалась, что позволяла дочери все, и воспитывать детей нужно, давая им полную свободу. Но давать ребенку свободу надо только тогда, когда вы видите, что ваш ребенок способен сделать здравое решение, и человек способен быть свободным без контроля родителя на все сто. Но если вы видите, что дите растет бунтарем, ну какая свобода? Ну вот пожалуйста. Бабкой станет, когда дочке будет 16 лет. Ее же из школы выгоняли, потому что смолила везде, где только можно", – возмутился ведущий.Вот так с легкостью блогер отправил дочь Глюкозы в роддом, хотя еще ничего не ясно, и певица пока просто ведет просветительские беседы с наследницей.Напомним, дочь Глюкозы Лидия строит певческую карьеру и делает первые успехи в музыкальной индустрии. Несмотря на то, что девочка является трудным подростком, матери иногда удается найти с ней общий язык.