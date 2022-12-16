Он присоединился к Всероссийской акции «Ёлка желаний».

Александр Авдеев исполнит мечты четырёх юных жителей Владимирской области и Докучаевска. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Он присоединился к Всероссийской акции «Ёлка желаний». Её участники помогают исполнить мечты детей-инвалидов, детей-сирот и ребят из малообеспеченных семей.Александр Александрович снял четыре шара. Пятилетняя Ева из Владимира получит гитару, её ровесница Маргарита из Коврова - тюбинг, восьмилетний Фёдор из Владимира - хоккейную клюшку, а семилетний Женя из Докучаевска – футбольный мяч и форму.