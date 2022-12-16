Звезда сериала Папины дочки Лиза Арзамасова излила душу. Илья Авербух после развода показал истинное лицо.

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова излила душу. Илья Авербух после развода показал истинное лицо.Принято считать, что первый блин всегда комом. Эта поговорка хорошо иллюстрирует роман мужа Лизы Арзамасовой в молодые годы. Когда Илья Авербух был в браке с прежней супругой, доходил до крайностей. На ТВ его экс-жена рассказывала о любовнице, которая заявилась знакомиться к их общему сыну Мартину. С тех пор много воды утекло: после развода мужчина стал совсем другим.Создав семью с Лизой Арзамасовой, тренер почувствовал себя счастливым. Илья Авербух по-отечески бережет молодую избранницу и обожает маленького наследника по имени Лев. Супруги ласково называют мальчика Левой и пока позиционируют не иначе как милое животное.Недавно Лиза Арзамасова , на котором Илья Авербух прижимает к себе крошку-сына. Знаменитость испытала легкий шок от трепетного отношения мужа к ребенку. Сердце разрывается, глядя на такое! Маленький Лева предстал на фото в карнавальном костюме дикого зверька, а добрый папа широко улыбался, обнимая дитя.Поклонники поддержали Лизу Арзамасову и выразили восхищение ее мужчинами. "Волшебные и чудесные!", "Какой интересный у Левы образ, как у настоящего льва!" —написали в комментариях пользователи Сети.