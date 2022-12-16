В департаменте здравоохранения заверили, что итоговая зарплата женщины не опускалась ниже МРОТ.
Депздрав проверил историю сотрудницы больницы с окладом 3300 рублей. Она рассказала о своей зарплате во время последней прямой линии с Александром Авдеевым.
После обращения глава региона поручил проверить Кольчугинскую ЦРБ и разобраться в ситуации. Выяснилось, что женщина трудоустроена уборщицей. Её оклад действительно составляет 3320 рублей. Однако при подсчёте жалованья также учитываются различные надбавки.
В департаменте здравоохранения заверили, что итоговая зарплата женщины не опускалась ниже МРОТ. При этом средний заработок немедицинского персонала медучреждения в 2022 году составлял почти 22 800 рублей.