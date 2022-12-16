В департаменте здравоохранения заверили, что итоговая зарплата женщины не опускалась ниже МРОТ.

Депздрав проверил историю сотрудницы больницы с окладом 3300 рублей. Она рассказала о своей зарплате во время последней прямой линии с Александром Авдеевым.После обращения глава региона поручил проверить Кольчугинскую ЦРБ и разобраться в ситуации. Выяснилось, что женщина трудоустроена уборщицей. Её оклад действительно составляет 3320 рублей. Однако при подсчёте жалованья также учитываются различные надбавки.В департаменте здравоохранения заверили, что итоговая зарплата женщины не опускалась ниже МРОТ. При этом средний заработок немедицинского персонала медучреждения в 2022 году составлял почти 22 800 рублей.