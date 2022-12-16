Наташа Королева прошлась по лезвию ножа, подвергая себя смертельной опасности.

Наташа Королева прошлась по лезвию ножа, подвергая себя смертельной опасности.Практически весь современный российский шоу-бизнес родом из лихих 90-х и буквально пропитан духом бандитизма и гангстерского шарам, а порой и просто криминала.Певица Наташа Королева стала популярной как раз в начале 90-х. Тогда она активно разъезжала по корпоративам и выступала по приглашению. Тогда заказчики были совсем другими, недели сейчас, вспоминает артистка.Особенно много денег можно было заработать перед Новым годом. Потом на эти гонорары можно было жить весь следующий год. В 90-е основными заказчиками Наташи Королевой на корпоративах были почти одни бандиты. Представители криминальной сферы обожали послушать лично Королеву, сообщает .По словам звезды, несколько раз такие мероприятия были настоящими сходками потенциальных уголовников, и культура общения заказчик-артист тогда была на довольно низком уровне, могло случиться что угодно, в том числе драка и перестрелка. Тогда забитый в уго артист мог оказаться в опасности.Но к счастью, у Наташи Королевой до такого не доходило. Обычно криминальные авторитеты всегда уважали ее, отмечает артистка. В том числе дело никогда не доходило до приставаний.Особенно Наташа Королева запомнила новогоднюю ночь 2000 года. Тогда она успела за несколько часов выступить на восьми площадках в центре Москвы. По словам певицы, тот год все отмечали праздник как в последний раз. Словно это был последний Новый год, так как все боялись смены тысячелетий и конца света.