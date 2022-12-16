Движение на Кольцевой линии столичного метро временно изменится в новогодние праздники.

Движение на Кольцевой линии столичного метро временно изменится в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы."С 2 по 7 января 2023 года включительно мы временно изменим схему движения на Кольцевой линии метро, <...> чтобы обновить инфраструктуру, отвечающую за безопасность и управление движением поездов", – говорится в сообщении.В указанный период поезда поочередно будут ходить только в одну сторону: с 2 по 4 января – против часовой стрелки, с 5 по 7 января – по часовой. Все станции и пересадки при этом продолжат работать.Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты и пользоваться маршрутом автобуса Б.В Дептрансе пояснили, что провести работы без введения ограничений невозможно, однако сделать это необходимо, поэтому выбраны дни наименьшей загруженности. После работ поезда на линии начнут ходить чаще – в часы пик будут задействованы на два состава больше, а график станет стабильнее.