На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 - во Владимире
4 - в Муромском районе
3 - в Ковровском районе
4 - в Петушинском районе
2 - в Александровском районе
4 - в Гусь-Хрустальном районе
2 - в Собинском районе
2 - в Радужном
2 - в Киржачском районе
1 - в Камешковском районе
1 - в Гороховецком районе
1 - в Вязниковском районе
1 - в Суздальском районе
1 - в Селиванском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178096 случаев заболевания.