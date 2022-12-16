На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.7 - во Владимире4 - в Муромском районе3 - в Ковровском районе4 - в Петушинском районе2 - в Александровском районе4 - в Гусь-Хрустальном районе2 - в Собинском районе2 - в Радужном2 - в Киржачском районе1 - в Камешковском районе1 - в Гороховецком районе1 - в Вязниковском районе1 - в Суздальском районе1 - в Селиванском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178096 случаев заболевания.